Глава МИД Британии чувствует уверенность, что США преданы НАТО

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что чувствует уверенность в преданности Соединенных Штатов НАТО, несмотря на опасения, что администрация Дональда Трампа может сократить свое оборонное присутствие в Европе.

Как сообщает "Европейская правда", заявление британского министра приводит dpa.

Он вспомнил слова госсекретаря Марко Рубио, который накануне заверил, что Трамп остается преданным НАТО.

"Я думаю, что было важно услышать от госсекретаря Рубио, что американцы с нами. Они продолжают быть преданными НАТО и продолжают понимать важность НАТО как зонтика безопасности в евроатлантическом регионе", – сказал Лэмми.

Накануне Рубио заявил, что США остаются в составе НАТО.

Он также заявлял, что все государства-союзники должны взять обязательство поднять оборонные расходы до 5% от ВВП.

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