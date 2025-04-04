Рубио прокомментировал намерения Трампа поднять расходы членов НАТО до 5%

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что увеличение оборонных расходов стран-членов НАТО до 5% не может произойти мгновенно, но это тот показатель, к которому нужно двигаться, и Соединенные Штаты также настроены увеличивать свои оборонные расходы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил на брифинге в Брюсселе.

Рубио спросили, как отреагировали союзники на идею США повышать обязательный уровень расходов на оборону "до 5%", и что он вкладывает в формулировку "на уровень до 5%".

Госсекретарь ответил, что такое увеличение расходов "не произойдет за одну ночь", но стоит ориентироваться на этот показатель для того, чтобы Альянс был готов противостоять угрозам.

"Позитив заключается в том, что сейчас все, кроме некоторых исключений, тратят на оборону больше, чем 3-5 лет назад. Это позитив, и эта тенденция должна продолжаться. Но это не обязательно о расходах, о деньгах – это о способности. Чтобы НАТО был сильным, партнеры должны быть сильными", – сказал Марко Рубио.

Он повторил, что США делают очень большой вклад в НАТО и делают для НАТО "много как никогда", и рассчитывают на то, что партнеры также будут вкладываться в свои оборонительные способности – что уже начало происходить.

"Мы хотим, чтобы эта тенденция продолжалась. И мы рассчитываем, что лидеры... выразят дальнейшие и более четкие обязательства для движения в этом направлении. Это будет на пользу Альянсу", – добавил Рубио.

Его переспросили, собираются ли США официально предлагать установить такой целевой показатель расходов вместо 2%, и собираются ли сами Штаты двигаться к 5%.

"Конечно, мы сейчас движемся в этом направлении. Нам нужно больше тратить на нацбезопасность, потому что мы присутствуем по всему миру", – сказал Рубио, напомнив, что США в частности имеют обязательства в Тихоокеанском регионе, вовлечены в поддержание свободы судоходства через Красное море и так далее, а также не могут не учитывать растущую военную мощь Китая.

"Наши партнеры знают, что должны делать больше, они просигнализировали, что готовы делать больше, они начали делать больше – и это должно продолжиться", – подытожил Рубио.

Глава МИД Германии заявила, что страны НАТО уже движутся к оборонным расходам более 3% ВВП.

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