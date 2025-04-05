"Вот почему эта война должна завершиться": в США отреагировали на удар РФ по Кривому Рогу

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на российский удар по Кривому Рогу и заявила, что это причина, "почему эта война должна завершиться".

Об этом она написала в Х, передает "Европейская правда".

Бринк заявила, что то, что российская баллистическая ракета попала вблизи детской площадки и ресторана в Кривом Роге – "ужасает".

"Более 50 раненых и 16 погибших, среди них шестеро детей. Вот почему эта война должна завершиться", – написала она.

Стоит обратить внимание, что в заметке посол США не указала, что ракета или удар были российскими.

На этот удар отреагировали также министры иностранных дел Чехии и Литвы Ян Липавский и Кястутис Будрис.

Напомним, вечером 4 апреля российская армия нанесла удар баллистикой по жилому кварталу Кривого Рога: известно о 18 погибших, среди которых девять детей, и более 60 раненых.

Поздно вечером 4 апреля российская армия снова атаковала Кривой Рог, в частном секторе возник пожар, позже стало известно о погибшей и раненых.