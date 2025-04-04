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Глави МЗС Чехії та Литви відреагували на мерзенний удар РФ по Кривому Рогу

Новини — П'ятниця, 4 квітня 2025, 21:36 — Олег Павлюк

Міністри закордонних справ Чехії та Литви Ян Ліпавський і Кястутіс Будріс засудили російський удар балістичною ракетою по центру Кривого Рогу, в результаті якого загинули мінімум 14 людей.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За словами глави дипломатії Чехії, ракетний удар по дитячому майданчику – "це не війна, це варварство".

"Наші думки з сім'ями загиблих і з тими, хто захищає свою країну від російського терору.  Чехія стоїть з вами", – запевнив Ліпавський на Х.

Глава литовського МЗС Кястутіс Будріс поширив допис Володимира Зеленського з фотографіями ракетного удару РФ і підписав: "Припинення вогню з боку Путіна".

Нагадаємо, ввечері 4 квітня російська армія завдала удару балістикою по житловому кварталу Кривого Рогу.

Наразі відомо про 14 загиблих, серед них – шість дітей, та понад 50 поранених.

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Війна з РФ Чехія Литва
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