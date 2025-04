Глави МЗС Чехії та Литви відреагували на мерзенний удар РФ по Кривому Рогу

Міністри закордонних справ Чехії та Литви Ян Ліпавський і Кястутіс Будріс засудили російський удар балістичною ракетою по центру Кривого Рогу, в результаті якого загинули мінімум 14 людей.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За словами глави дипломатії Чехії, ракетний удар по дитячому майданчику – "це не війна, це варварство".

"Наші думки з сім'ями загиблих і з тими, хто захищає свою країну від російського терору. Чехія стоїть з вами", – запевнив Ліпавський на Х.

