Глави МЗС Чехії та Литви відреагували на мерзенний удар РФ по Кривому Рогу
Міністри закордонних справ Чехії та Литви Ян Ліпавський і Кястутіс Будріс засудили російський удар балістичною ракетою по центру Кривого Рогу, в результаті якого загинули мінімум 14 людей.
Про це повідомляє "Європейська правда".
За словами глави дипломатії Чехії, ракетний удар по дитячому майданчику – "це не війна, це варварство".
"Наші думки з сім'ями загиблих і з тими, хто захищає свою країну від російського терору. Чехія стоїть з вами", – запевнив Ліпавський на Х.
Firing a missile at a children's playground – this is not war, this is barbarism. Our thoughts are with the families of the victims and with those defending their country against Russian terror.– Jan Lipavský (@JanLipavsky) April 4, 2025
Czechia stands with you.
Глава литовського МЗС Кястутіс Будріс поширив допис Володимира Зеленського з фотографіями ракетного удару РФ і підписав: "Припинення вогню з боку Путіна".
Ceasefire by Putin. https://t.co/eg1pK7ERzZ– Kęstutis Budrys (@BudrysKestutis) April 4, 2025
Нагадаємо, ввечері 4 квітня російська армія завдала удару балістикою по житловому кварталу Кривого Рогу.
Наразі відомо про 14 загиблих, серед них – шість дітей, та понад 50 поранених.