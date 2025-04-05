ЗМІ: Нетаньягу планує приїхати 7 квітня до Трампа, щоб обговорити нові мита

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу планує відвідати Білий дім у понеділок, 7 квітня.

Про це повідомили Axios чотири обізнані співрозмовники, передає "Європейська правда".

Як зазначає портал, якщо візит відбудеться, як заплановано, Нетаньягу стане першим іноземним лідером, який особисто зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом, щоб спробувати домовитися про угоду щодо скасування запроваджених тарифів.

Очікується, що лідери також обговорять іранську ядерну кризу і війну в Газі.

Однак для візиту на цьому тижні Нетаньягу доведеться попросити суддів у його справі про корупцію скасувати заплановані слухання, під час яких він, як очікується, продовжить давати свої свідчення. Співрозмовники повідомили, що план все ще може змінитися, значною мірою з цієї причини.

Спочатку американські та ізраїльські офіційні особи очікували, що візит відбудеться пізніше у квітні, можливо, під час тижня Песаху, який починається 14 квітня. Але під час обговорень між Білим домом і офісом Нетаньягу в п'ятницю, 4 квітня, почала формуватися ідея більш раннього візиту, повідомили співрозмовники.

Як повідомлялося, у ніч проти 3 квітня президент США оголосив про запровадження митних тарифів проти усіх держав світу.

Перед цим Ізраїль скасував усі мита на американські товари, аби уникнути тарифів на власні продукти з боку Вашингтона. Однак це не допомогло і США наклали на країну 17%-ві мита.

Зазначимо, 4 квітня Трамп заявив, що прем’єр-міністр Ізраїлю може відвідати Вашингтон наступного тижня.