СМИ: Нетаньяху планирует приехать 7 апреля к Трампу, чтобы обсудить новые пошлины

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует посетить Белый дом в понедельник, 7 апреля.

Об этом сообщили Axios четыре осведомленные собеседники, передает "Европейская правда".

Как отмечает портал, если визит состоится, как запланировано, Нетаньяху станет первым иностранным лидером, который лично встретится с президентом США Дональдом Трампом, чтобы попытаться договориться о соглашении об отмене введенных тарифов.

Ожидается, что лидеры также обсудят иранский ядерный кризис и войну в Газе.

Однако для визита на этой неделе Нетаньяху придется попросить судей по его делу о коррупции отменить запланированные слушания, во время которых он, как ожидается, продолжит давать свои показания. Собеседники сообщили, что план все еще может измениться, в значительной степени по этой причине.

Первоначально американские и израильские официальные лица ожидали, что визит состоится позже в апреле, возможно, во время недели Песаха, которая начинается 14 апреля. Но во время обсуждений между Белым домом и офисом Нетаньяху в пятницу, 4 апреля, начала формироваться идея более раннего визита, сообщили собеседники.

Как сообщалось, в ночь на 3 апреля президент США объявил о введении таможенных тарифов против всех государств мира.

Перед этим Израиль отменил все пошлины на американские товары, чтобы избежать тарифов на собственные продукты со стороны Вашингтона. Однако это не помогло и США наложили на страну 17%-ные пошлины.

Отметим, 4 апреля Трамп заявил, что премьер-министр Израиля может посетить Вашингтон на следующей неделе.