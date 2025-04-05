У США планують сотні демонстрацій проти політики Трампа

По всій території США в суботу, 5 квітня, заплановано близько 1200 акцій протесту проти президента Дональда Трампа та його союзника-мільярдера Ілона Маска.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Протести, які відбудуться під гаслом Hands Off! ("Руки геть!"), можуть стати наймасовішою акцією невдоволення у відповідь на радикальну зміну Трампом зовнішньої та внутрішньої політики США за допомогою виконавчих указів.

За даними організаторів, протести підтримали близько 150 активістських груп. Вони охоплять всі 50 штатів США, а також Канаду, Велику Британію, Францію, Німеччину, Мексику та Португалію.

Один із найбільших мітингів очікується на Національній алеї у Вашингтоні.

Езра Левін, співзасновник Indivisible, однієї з груп, які організували суботню акцію протесту, пояснив, що учасники протесту не хочуть, щоб "руки (адміністрації. – Ред.) торкалися нашої демократії, наших громад, наших шкіл, наших друзів і сусідів".

За словами Левіна, на початку другого президентського терміну Трампа протести були менш велелюдними, ніж під час першого терміну, але тепер активістські групи планують об'єднатися для більш масштабної акції.

Президент США після приходу до влади в січні 2025 року ухвалив сотні виконавчих указів, які багато в чому демонтували політику його попередника Джо Байдена.

Тоді як прихильники Трампа привітали такі дії, противники вказували на зростання впливу мільярдера Ілона Маска у федеральній владі, а також ухвалення рішень в обхід Конгресу.

Одним із останніх суперечливих рішень президента США стало запровадження тарифів проти решти світу.