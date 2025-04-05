В США планируют сотни демонстраций против политики Трампа

По всей территории США в субботу, 5 апреля, запланировано около 1200 акций протеста против президента Дональда Трампа и его союзника-миллиардера Илона Маска.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Протесты, которые пройдут под лозунгом Hands Off! ("Руки прочь!"), могут стать самой массовой акцией недовольства в ответ на радикальное изменение Трампом внешней и внутренней политики США с помощью исполнительных указов.

По данным организаторов, протесты поддержали около 150 активистских групп. Они охватят все 50 штатов США, а также Канаду, Великобританию, Францию, Германию, Мексику и Португалию.

Один из крупнейших митингов ожидается на Национальной аллее в Вашингтоне.

Эзра Левин, соучредитель Indivisible, одной из групп, организовавших субботнюю акцию протеста, пояснил, что протестующие не хотят, чтобы "руки (администрации. – Ред.) касались нашей демократии, наших общин, наших школ, наших друзей и соседей".

По словам Левина, в начале второго президентского срока Трампа протесты были менее многолюдными, чем во время первого срока, но теперь активистские группы планируют объединиться для более масштабной акции.

Президент США после прихода к власти в январе 2025 года принял сотни исполнительных указов, которые во многом демонтировали политику его предшественника Джо Байдена.

В то время как сторонники Трампа приветствовали такие действия, противники указывали на рост влияния миллиардера Илона Маска в федеральной власти, а также принятие решений в обход Конгресса.

Одним из последних спорных решений президента США стало введение тарифов против остального мира.