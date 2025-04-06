Иран заявляет, что прямые ядерные переговоры с США "были бы бессмысленными"

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отверг возможность прямых переговоров с Соединенными Штатами по иранской ядерной программе как "бессмысленные".

Заявление иранского министра приводит AFP, сообщает "Европейская правда".

Слова Аракчи прозвучали на фоне того, что президент США Дональд Трамп выразил убеждение, что Иран готов к прямым переговорам по своей ядерной программе.

Как подчеркнул глава иранского МИД, "прямые переговоры были бы бессмысленными со стороной, которая постоянно угрожает применить силу в нарушение Устава ООН и которая выражает противоречивые позиции со стороны различных своих официальных лиц".

"Мы остаемся преданными дипломатии и готовы попробовать путь непрямых переговоров", – добавил он.

Аракчи отметил, что Иран "сохраняет готовность ко всем возможным или вероятным событиям, и так же, как он серьезно относится к дипломатии и переговорам".

"Он также будет решительным и серьезным в защите своих национальных интересов и суверенитета", – резюмировал министр.

В начале марта Трамп заявил, что направил верховному лидеру Ирана аятоли Али Хаменеи письмо с предложением по иранской ядерной программе.

По информации источников Axios, письмо Трампа к Хаменеи было "жестким" и содержало не только предложение переговоров по новой ядерной сделке, но и последствия, если Тегеран ее отвергнет.

В воскресенье, 30 марта, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что отвергает прямые переговоры с США по иранской ядерной программе, что стало первым ответом страны на письмо, направленное Трампом верховному лидеру Исламской Республики.

В тот же день Трамп заявил, что Иран столкнется с невиданными ранее бомбардировками, если не заключит соглашение с Соединенными Штатами о разработке ядерного оружия.