Партія ув’язненого мера Стамбула збирає позачерговий з’їзд

Турецька опозиційна Республіканська народна партія (РНП), членом якої є ув'язнений мер Стамбула Екрем Імамоглу, збереться в неділю в Анкарі на позачерговий з'їзд партії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Як заявляв раніше лідер політсили Озгюр Озель, після з'їзду відбудеться мітинг на знак солідарності з Імамоглу.

Імамоглу і кількох його помічників звинувачують у корупції та підтримці забороненої Робочої партії Курдистану (РПК). Імамоглу відкидає звинувачення як політично мотивовані.

РНП розглядає цей крок як маневр уряду, спрямований на усунення ключового суперника президента Реджепа Таїпа Ердогана, і вимагає проведення позачергових виборів. Наступні президентські вибори в Туреччині призначено на 2028 рік.

РНП вже перебуває під слідством у зв'язку з проведенням партійного з'їзду у 2023 році. Стверджується, що членів партії підкупили, щоб вони проголосували за Озеля. Озель і партія заперечують ці звинувачення.

У березні лідер партії заявив, що недільний з'їзд проводиться для того, щоб юридично уникнути призначення урядом довіреної особи партії.

Очікується, що Озель буде переобраний на посаду лідера партії.

Арешт мера Стамбулу Екрема Імамоглу спричинив найбільші антиурядові протести в Туреччині за останні роки. Люди щоночі збиралися біля стамбульської мерії і часто вступали в сутички з поліцією.

29 березня відбувся один із найбільших мітингів опозиції. Озель закликав протестувальників продовжити щотижневі акції.

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