Макрон: ХАМАС не має брати участі в управлінні сектором Гази

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про свою "повну підтримку плану реконструкції Гази", схваленого Лігою арабських держав, додавши, що палестинський ісламістський рух ХАМАС "більше не має становити загрозу для Ізраїлю".

Заяву Макрона наводить France Info, повідомляє "Європейська правда".

Крім того, французький президент наголосив, що ХАМАС "не має брати жодної участі" в управлінні сектором Гази.

Макрон також зазначив, що "рішуче виступає проти переміщення населення і будь-якої анексії" в Газі і на Західному березі річки Йордан.

"Це було б порушенням міжнародного права і серйозною загрозою для безпеки всього регіону, включаючи Ізраїль",– сказав він.

Як відомо, у лютому президент США Дональд Трамп озвучив ідею масового переселення палестинців з Гази. Він також допустив взяття під контроль сектора Гази за допомогою американських військ.

Водночас арабські країни висловили рішучу опозицію і запропонували альтернативний план реконструкції, який залишив би палестинців на місці.

Правозахисні групи заявили, що примус або тиск на палестинців до виїзду може бути потенційним воєнним злочином.

Однак Білий дім заявляє, що Трамп "залишається при своєму баченні".