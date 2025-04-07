Макрон: ХАМАС не должен участвовать в управлении сектором Газы

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о своей "полной поддержке плана реконструкции Газы", одобренного Лигой арабских государств, добавив, что палестинское исламистское движение ХАМАС "больше не должно представлять угрозу для Израиля".

Заявление Макрона приводит France Info, сообщает "Европейская правда".

Кроме того, французский президент подчеркнул, что ХАМАС "не должен принимать никакого участия" в управлении сектором Газа.

Макрон также отметил, что "решительно выступает против перемещения населения и любой аннексии" в Газе и на Западном берегу реки Иордан.

"Это было бы нарушением международного права и серьезной угрозой для безопасности всего региона, включая Израиль",– сказал он.

Как известно, в феврале президент США Дональд Трамп озвучил идею массового переселения палестинцев из Газы. Он также допустил взятие под контроль сектора Газа с помощью американских войск.

В то же время арабские страны выразили решительную оппозицию и предложили альтернативный план реконструкции, который оставил бы палестинцев на месте.

Правозащитные группы заявили, что принуждение или давление на палестинцев к выезду может быть потенциальным военным преступлением.

Однако Белый дом заявляет, что Трамп "остается при своем видении".