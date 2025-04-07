СМИ: Мелони собирается в США, говорить с Трампом о тарифах

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони 16-17 апреля может осуществить визит в США, чтобы обсудить с президентом Дональдом Трампом тарифную политику.

Об этом сообщила итальянская газета Il Foglio, пишет "Европейская правда".

Дата визита Мелони в США пока не является официальной, итальянская дипломатия работает над тем, чтобы он состоялся как можно скорее.

Несколькими днями позже, с 18 по 20 апреля, в Италии с визитом ожидают вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Для Мелони эта поездка стала бы первым визитом в Белый дом с начала второго срока президента Дональда Трампа.

До этого итальянский премьер ездила в Вашингтон по случаю инаугурации Трампа 20 января, а еще раньше посещала поместье Мар-а-Лаго.

Мелони ранее выражала убеждение, что европейские государства, которые подверглись воздействию тарифов США, должны добиваться их отмены путем переговоров, а не вводить тарифы в ответ.

Сам Трамп ранее заявлял, что США не будут вести переговоры с Европой по изменению тарифов, если она "не будет платить много денег ежегодно".

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