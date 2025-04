З будівлі мерії Вільнюса тимчасово знімуть плакат "Путін, Гаага чекає на тебе"

У Литві через ремонтні роботи на фасаді будівлі мерії Вільнюса тимчасово знімуть прапори Литви, України, міста Вільнюса і плакат із закликом засудити господаря Кремля Владіміра Путіна в Гаазі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

У березні 2022 року, незабаром після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, на фасаді будівлі мерії Вільнюса було розміщено плакат із написом "Putin, the Hague is waiting for you" ("Путін, Гаага чекає на тебе").

dpa

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна за обвинуваченням у незаконній депортації українських дітей.

"У зв'язку з фасадними роботами на верхніх поверхах будівлі Вільнюської мерії тимчасово будуть зняті розміщені там прапори і плакат. Після завершення ремонту вони будуть повернуті на місце", – йдеться в повідомленні мерії Вільнюса.

Завершити ремонт планується до кінця квітня.

Нагадаємо, минулого року 9 травня на стіні Нарвського замку, що розташований на естонсько-російському кордоні, повісили плакат із написом "Putin war criminal" ("Путін – воєнний злочинець").

А у січні французьке місто Безьє було змушене зупинити свою рекламну кампанію, в рамках якої Путіна, Кім Чен Ина і аятолу Хаменеї порівняли зі сміттям.