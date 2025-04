Со здания мэрии Вильнюса временно снимут плакат "Путин, Гаага ждет тебя"

В Литве из-за ремонтных работ на фасаде здания мэрии Вильнюса временно снимут флаги Литвы, Украины, города Вильнюса и плакат с призывом осудить хозяина Кремля Владимира Путина в Гааге.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

В марте 2022 года, вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину, на фасаде здания мэрии Вильнюса был размещен плакат с надписью "Putin, the Hague is waiting for you" ("Путин, Гаага ждет тебя").

dpa

17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина по обвинению в незаконной депортации украинских детей.

"В связи с фасадными работами на верхних этажах здания Вильнюсской мэрии временно будут сняты размещенные там флаги и плакат. После завершения ремонта они будут возвращены на место", – говорится в сообщении мэрии Вильнюса.

Завершить ремонт планируется до конца апреля.

Напомним, в прошлом году 9 мая на стене Нарвского замка, расположенного на эстонско-российской границе, повесили плакат с надписью "Putin war criminal" ("Путин – военный преступник").

А в январе французский город Безье был вынужден остановить свою рекламную кампанию, в рамках которой Путина, Ким Чен Ына и аятоллу Хаменеи сравнили с мусором.