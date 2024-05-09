На кордоні Естонії та Росії 9 травня повісили плакат з нагадуванням, ким є Путін

На стіні Нарвського замку, що розташований на естонсько-російському кордоні, у четвер, 9 травня, повісили плакат із написом "Putin war criminal" ("Путін – воєнний злочинець").

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив естонський мовник ERR.

Кордон між естонським містом Нарвою та російським Івангородом проходить по річці Нарві. Плакат розміщений на стіні замку, яка виходить на Івангородську фортецю, розташовану вже на території Російської Федерації.

9 травня 2024 року в Нарві ФОТО: ERR

Вперше плакат "Путін – воєнний злочинець" був вивішений на стіні замку в Нарві 9 травня 2023 року. Тоді він, викликавши неоднозначну реакцію у місті, провисів там близько тижня. Цього року плакат провисить один день.

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Ще напередодні на стіні Нарвського замку, що спрямована у бік сусідньої Росії, були вивішені прапори Європейського союзу, Естонії та України. Крім цього, вивішений великий плакат зі словами – "Європа починається з нас".

Ініціатором інсталяції є Міністерство культури Естонії. За його оцінкою, плакати мають нагадати східним сусідам про ту "знищувальну роботу", яку російський режим проводить на території України.

Між тим, росіяни на російській стороні річки Нарва напередодні 9 травня встановили сцену з екраном, де вранці 9 травня транслювали парад з Красної площі за участі глави Кремля Владіміра Путіна.

Нагадаємо, латвійські безпекові структури працюють у посиленому режимі у дати довкола 9 травня у зв’язку з загрозою провокацій.