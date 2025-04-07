Стармер предупредил: глобальные последствия американских тарифов могут быть серьезными

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что введенные президентом США Дональдом Трампом тарифы являются вызовом, но в этот момент нужно сохранять хладнокровие.

Заявление британского премьера приводит Sky News, сообщает "Европейская правда".

Стармер добавил, что от развязывания торговой войны не выиграет никто, но отметил, что сейчас "момент для срочных действий".

"Никто не притворяется, что тарифы – это хорошая новость – вы знаете это лучше всех. 25% пошлины на экспорт автомобилей и 10% на другие товары – это огромный вызов для нашего будущего. И глобальные экономические последствия могут быть серьезными", подчеркнул он.

Глава правительства Британии назвал нынешний период "эпохой незащищенности", отметив, что она грозит "смести то, чем мы дорожим в нашем обществе".

"Это правительство не будет просто сидеть сложа руки и надеяться. Мы собираемся использовать возможности, бороться за будущее в области оборонных расходов, искусственного интеллекта... и производства, включая автомобилестроение", – подчеркнул он.

Стармер заключает, что будущее Великобритании "в наших руках".

"Конечно, мы будем сохранять спокойствие и бороться за лучшую сделку с США. Мы также будем работать с нашими ключевыми партнерами, чтобы снизить барьеры в торговле по всему миру, ускорить заключение торговых соглашений с остальным миром и отстаивать идею свободной и открытой торговли во всем мире", – резюмировал он.

Ранее Трамп заявил, что США не будут вести переговоры с Европой по изменению тарифов, если она "не будет платить много денег ежегодно".

Подробно об этом читайте в статье "Трамп и ящик Пандоры: как новые пошлины изменят мировую торговлю и как пострадает Украина".