Трамп повторив бажання взяти сектор Гази під контроль і переселити палестинців

Президент США Дональд Трамп повторив, що хотів би бачити сектор Гази під контролем американських сил.

Про це Трамп сказав в ході зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу в Овальному кабінеті, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив американський президент, "наявність такої миротворчої сили, як Сполучені Штати, яка контролює і володіє сектором Гази, була б хорошою".

Він також вкотре запропонував переселити палестинців із Гази в інші країни.

"Бо зараз все, про що я чую, це вбивства, ХАМАС, і проблеми. І якщо ви візьмете палестинців, і переселите їх у різні країни, – а є багато країн, які зроблять це, – і у вас справді буде зона свободи…де людей не будуть вбивати кожен день", – заявив Трамп.

Він також назвав сектор Гази "пекельним місцем".

"Ви знаєте, як я його називаю – чудове місце, в якому ніхто не хоче жити", – додав Трамп.

Як відомо, у лютому президент США Дональд Трамп озвучив ідею масового переселення палестинців з Гази. Він також допустив взяття під контроль сектора Гази за допомогою американських військ.

Водночас арабські країни висловили рішучу опозицію і запропонували альтернативний план реконструкції, який залишив би палестинців на місці.

Правозахисні групи заявили, що примус або тиск на палестинців до виїзду може бути потенційним воєнним злочином.

Однак Білий дім заявляє, що Трамп "залишається при своєму баченні".