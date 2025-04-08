Трамп повторил желание взять сектор Газы под контроль и переселить палестинцев

Президент США Дональд Трамп повторил, что хотел бы видеть сектор Газы под контролем американских сил.

Об этом Трамп сказал в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Овальном кабинете, сообщает "Европейская правда".

Как отметил американский президент, "наличие такой миротворческой силы, как Соединенные Штаты, которая контролирует и владеет сектором Газы, было бы хорошим".

Он также в очередной раз предложил переселить палестинцев из Газы в другие страны.

"Потому что сейчас все, о чем я слышу, это убийства, ХАМАС, и проблемы. И если вы возьмете палестинцев, и переселите их в разные страны, – а есть много стран, которые сделают это, – и у вас действительно будет зона свободы... где людей не будут убивать каждый день", – заявил Трамп.

Он также назвал сектор Газы "адским местом".

"Вы знаете, как я его называю – замечательное место, в котором никто не хочет жить", – добавил Трамп.

Как известно, в феврале президент США Дональд Трамп озвучил идею массового переселения палестинцев из Газы. Он также допустил взятие под контроль сектора Газы с помощью американских войск.

В то же время арабские страны выразили решительную оппозицию и предложили альтернативный план реконструкции, который оставил бы палестинцев на месте.

Правозащитные группы заявили, что принуждение или давление на палестинцев к выезду может быть потенциальным военным преступлением.

Однако Белый дом заявляет, что Трамп "остается при своем видении".