Трамп оголосив, що пройде медогляд
Новини — Вівторок, 8 квітня 2025, 08:53 —
Президент США Дональд Трамп оголосив, що пройде щорічний медогляд цієї п’ятниці, 11 квітня.
Про це американський президент написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".
Медогляд очільника Білого дому проводитимуть у Військово-медичному центрі Волтера Ріда.
"Я ніколи не відчував себе краще, однак ці речі повинні бути зроблені", – зазначив Трамп.
Нагадаємо, в ході передвиборчої кампанії у США кандидатка на посаду президента від Демократичної партії Камала Гарріс звинувачувала Трампа у приховуванні даних про здоров’я.
Гарріс розкритикувала Трампа за те, що він не розкрив свої медичні записи, тоді як вона опублікувала лист від свого лікаря з результатами медобстеження.
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