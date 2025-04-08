Трамп объявил, что пройдет медосмотр

Президент США Дональд Трамп объявил, что пройдет ежегодный медосмотр в эту пятницу, 11 апреля.

Об этом американский президент написал в своей соцсети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Медосмотр главы Белого дома будут проводить в Военно-медицинском центре Уолтера Рида.

"Я никогда не чувствовал себя лучше, тем не менее эти вещи должны быть сделаны", – отметил Трамп.

Напомним, в ходе предвыборной кампании в США кандидат на пост президента от Демократической партии Камала Харрис обвиняла Трампа в сокрытии данных о здоровье.

Харрис раскритиковала Трампа за то, что он не раскрыл свои медицинские записи, тогда как она опубликовала письмо от своего врача с результатами медобследования.