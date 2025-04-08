У Румунії критикують посланця прем'єра, який радив Трампу ігнорувати проукраїнські заяви

У Румунії викликали обурення заяви спецпосланця прем'єра для зв'язків з Дональдом Трампом Драгоша Спринчане, який радив президенту США ігнорувати проукраїнські і профранцузькі заяви, які звучать у Румунії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Libertatea.

Драгош Спринчане, один з двох посланців прем'єр-міністра Марчела Чолаку в США для зв'язку з адміністрацією Трампа, заявив, що американський президент повинен ігнорувати проукраїнські та профранцузькі меседжі з Румунії, аргументуючи це тим, що мандат нинішнього тимчасового президента Іліє Боложана закінчується в травні, після президентських виборів, тому ці меседжі більше не будуть актуальними.

"Я не є фанатом президента (Франції) Макрона і думаю, що 99% республіканців у Сполучених Штатах не є такими. Це не означає, що Макрон представляє Європейський Союз. Я вважаю, що цінності Європейського Союзу абсолютно відрізняються від того, що зараз намагається зробити Макрон. Сполучені Штати дуже хочуть, щоб війна в Україні припинилася. Макрон хоче, щоб ця війна в Україні продовжувалася", – сказав Спринчане в неділю, 6 квітня, в ефірі Digi24.

За його словами, прем'єр Чолаку нібито хоче більш тісних і поліпшених відносин зі Сполученими Штатами.

"Напрямок Сполучених Штатів щодо України – це припинення війни. Боложан публічно заявив, що він завжди буде з Україною, незважаючи ні на що. Це означає, що ми робимо саме те, про що говорить Франція", – сказав Спринчане.

Депутат від Соціал-демократичної партії Адріан Чуку прокоментував, що Спринчане не є дипломатом, не представляє румунську дипломатію і робить приватні заяви.

"З моєї точки зору, Спринчане не повинен був робити цю помилку і давати інтерв'ю румунським ЗМІ, особливо з огляду на напружену ситуацію", – додав він.

"Перш за все, слід сказати, що зовнішню політику Румунії очолює президент, навіть якщо він тимчасовий. По-друге, офіційного емісара румунського уряду, румунського президентства немає в жодній країні. Такі заяви можуть підірвати відносини, які ми маємо на міжнародному рівні", – сказав Іонел Богдан, віцепрезидент Націонал-ліберальної партії.

Іонут Моштяну з опозиційної партії "Союз за порятунок Румунії" заявив, що очікує, що тимчасовий президент втрутиться, щоб "покласти край цьому бунту".

"Чолаку грає в дуже небезпечну гру і намагається змінити зовнішню політику Румунії поза межами свого мандата, це не його справа", – додав він.

Нинішній мер Бухареста і незалежний кандидат у президенти Нікушор Дан був ще більш радикальним. Він написав на своїй сторінці у Facebook, що або Марчел Чолаку повинен усунути Драгоша Спринчане з посади спецпосланця, або він сам повинен негайно подати у відставку.

"Через Драгоша Спринчане Марчел Чолаку проводить зовнішню політику, паралельну до офіційної лінії румунської держави. Це неприйнятно", – написав Нікушор Дан.

Сам прем'єр-міністр Марчел Чолаку іронічно прокоментував ситуацію у понеділок, 7 квітня, на телеканалі Antena 1. Він сказав, що звернувся до бізнесмена Драгоша Спринчане, адже "ніхто не очікував, що він зателефонує Джорджу Соросу".

"Пан Спринчане не є емісаром Румунії. Це особисті послання румуна, який живе в діаспорі. Він має погляди нової адміністрації США. Гадаю, ніхто не очікував, що я зателефоную Соросу, щоб він говорив від імені Румунії з Дональдом Трампом", – сказав Марчел Чолаку.

Прем'єр-міністр і голова Соціал-демократичної партії Румунії Марчел Чолаку раніше заявляв, що виступає проти введення румунських військ в Україну.

Висунутий партіями урядової коаліції Румунії кандидат у президенти Крін Антонеску також заявив, що виступає проти відправлення румунських військ в Україну.