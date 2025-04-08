В Румынии критикуют посланника премьера, советовавшего Трампу игнорировать проукраинские заявления

В Румынии вызвали возмущение заявления спецпосланника премьера для связей с Дональдом Трампом Драгоша Спринчане, который советовал президенту США игнорировать проукраинские и профранцузские заявления, которые звучат в Румынии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Libertatea.

Драгош Спринчане, один из двух посланников премьер-министра Марчела Чолаку в США для связи с администрацией Трампа, заявил, что американский президент должен игнорировать проукраинские и профранцузские месседжи из Румынии, аргументируя это тем, что мандат нынешнего временного президента Илие Боложана заканчивается в мае, после президентских выборов, поэтому эти месседжи больше не будут актуальными.

"Я не являюсь фанатом президента (Франции) Макрона и думаю, что 99% республиканцев в Соединенных Штатах не являются таковыми. Это не означает, что Макрон представляет Европейский Союз. Я считаю, что ценности Европейского Союза абсолютно отличаются от того, что сейчас пытается сделать Макрон. Соединенные Штаты очень хотят, чтобы война в Украине прекратилась. Макрон хочет, чтобы эта война в Украине продолжалась", – сказал Спринчане в воскресенье, 6 апреля, в эфире Digi24.

По его словам, премьер Чолаку якобы хочет более тесных и улучшенных отношений с Соединенными Штатами.

"Направление Соединенных Штатов по отношению к Украине – это прекращение войны. Боложан публично заявил, что он всегда будет с Украиной, несмотря ни на что. Это означает, что мы делаем именно то, о чем говорит Франция", – сказал Спринчане.

Депутат от Социал-демократической партии Адриан Чуку прокомментировал, что Спринчане не является дипломатом, не представляет румынскую дипломатию и делает частные заявления.

"С моей точки зрения, Спринчане не должен был делать эту ошибку и давать интервью румынским СМИ, особенно учитывая напряженную ситуацию", – добавил он.

"Прежде всего, следует сказать, что внешнюю политику Румынии возглавляет президент, даже если он временный. Во-вторых, официального эмиссара румынского правительства, румынского президентства нет ни в одной стране. Такие заявления могут подорвать отношения, которые мы имеем на международном уровне", – сказал Ионел Богдан, вице-президент Национал-либеральной партии.

Ионут Моштяну из оппозиционной партии "Союз за спасение Румынии" заявил, что ожидает, что временный президент вмешается, чтобы "положить конец этому бунту".

"Чолаку играет в очень опасную игру и пытается изменить внешнюю политику Румынии за пределами своего мандата, это не его дело", – добавил он.

Нынешний мэр Бухареста и независимый кандидат в президенты Никушор Дан был еще более радикальным. Он написал на своей странице в Facebook, что либо Марчел Чолаку должен отстранить Драгоша Спринчане с должности спецпосланника, либо он сам должен немедленно подать в отставку.

"Через Драгоша Спринчане Марчел Чолаку проводит внешнюю политику, параллельную официальной линии румынского государства. Это неприемлемо", – написал Никушор Дан.

Сам премьер-министр Марчел Чолаку иронично прокомментировал ситуацию в понедельник, 7 апреля, на телеканале Antena 1. Он сказал, что обратился к бизнесмену Драгошу Спринчане, ведь "никто не ожидал, что он позвонит Джорджу Соросу".

"Господин Спринчане не является эмиссаром Румынии. Это личное послание румына, который живет в диаспоре. Он имеет взгляды новой администрации США. Думаю, никто не ожидал, что я позвоню Соросу, чтобы он говорил от имени Румынии с Дональдом Трампом", – сказал Марчел Чолаку.

Премьер-министр и председатель Социал-демократической партии Румынии Марчел Чолаку ранее заявлял, что выступает против ввода румынских войск в Украину.

Выдвинутый партиями правительственной коалиции Румынии кандидат в президенты Крин Антонеску также заявил, что выступает против отправки румынских войск в Украину.