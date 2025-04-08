В Естонії пропонують дозволити військовим топити підозрілі торговельні судна

Парламент Естонії (Рійгікогу) пропонує наділити Сили оборони і ВМС правом застосовувати військову силу до торговельних суден, щодо яких виникають підозри в намірі пошкодити підводні кабелі та інші інфраструктурні об'єкти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Запропонований законопроєкт вносить зміни до двох законів – про Сили оборони і про економічну зону.

Мета поправок – дати право Військово-морським силам запобігати таким інцидентам, що почастішали останнім часом, як свідомий обрив іноземними торговими суднами морських кабелів і пошкодження інших об'єктів інфраструктури.

Для цього військовим пропонується дати право застосовувати до підозрілого судна військову силу. У крайньому разі військові матимуть право потопити судно, яке не підкоряється їхнім наказам.

Перше читання законопроєкту має відбутися в середу, 9 квітня.

Нагадаємо, в середині січня у НАТО створили нову місію для нагляду за безпекою інфраструктури у Балтійському морі після серії інцидентів з пошкодженням кабелів.

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