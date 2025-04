В Киев прибыл премьер Бельгии вместе с руководителями Минобороны и МИД

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, глава МИД Максим Прево и министр обороны страны Тео Франкен во вторник, 8 апреля, прибыли в Киев.

Об этом сообщает VRT, пишет "Европейская правда".

У бельгийских чиновников в Киеве запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как отметил глава бельгийского МИД, этот визит – не просто символический жест.

"Это миссия солидарности, надежды и непоколебимой поддержки поколения украинцев, которые борются за свою свободу и будущее", – написал Прево в Х.

Он также обнародовал фото из Бучи, которую бельгийская делегация посетила, чтобы почтить память жертв российской агрессии.

"Сегодня мы чтим память жертв. Мы поддерживаем выживших. И мы подтверждаем это: Бельгия стоит рядом с Украиной. Правосудие должно восторжествовать", – подчеркнул глава МИД Бельгии.

