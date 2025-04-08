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В Киев прибыл премьер Бельгии вместе с руководителями Минобороны и МИД

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Новости — Вторник, 8 апреля 2025, 10:37 — Ирина Кутелева

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, глава МИД Максим Прево и министр обороны страны Тео Франкен во вторник, 8 апреля, прибыли в Киев.

Об этом сообщает VRT, пишет "Европейская правда".

У бельгийских чиновников в Киеве запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

 
VRT

Как отметил глава бельгийского МИД, этот визит – не просто символический жест.

"Это миссия солидарности, надежды и непоколебимой поддержки поколения украинцев, которые борются за свою свободу и будущее", – написал Прево в Х.

Он также обнародовал фото из Бучи, которую бельгийская делегация посетила, чтобы почтить память жертв российской агрессии.

"Сегодня мы чтим память жертв. Мы поддерживаем выживших. И мы подтверждаем это: Бельгия стоит рядом с Украиной. Правосудие должно восторжествовать", – подчеркнул глава МИД Бельгии.

Накануне глава бельгийского Минобороны выложил совместное фото с де Вевером и подписью: "Отправляемся вместе с нашим премьер-министром в Украину, всячески поддерживаем самых смелых из европейцев".

Отметим, что представители нового правительства Бельгии, которое начало работу в феврале 2025 года, ранее не посещали Украину.

В то же время глава украинского Министерства обороны Рустем Умеров встретился со своим бельгийским коллегой Тео Франкеном в середине февраля и обсудил дальнейшую реализацию программы F-16.

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Бельгия
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