ЗМІ: син Трампа відвідає Румунію за тиждень до президентських виборів
Дональд Трамп-молодший, старший син президента США, відвідає Румунію 28 квітня – за тиждень до першого туру президентських виборів в країні.
Про це стало відомо порталу G4Media.ro від джерел, повідомляє "Європейська правда".
За словами співрозмовників порталу, візит Трампа-молодшого до Бухареста є частиною турне країнами Східної Європи.
Крім румунської столиці, син президента США також відвідає чеську Прагу, словацьку Братиславу, угорський Будапешт, сербський Белград і болгарську Софію.
Бізнесмен Адріан Тісс, один з організаторів заходу в Бухаресті, підтвердив G4Media.ro, що Трамп-молодший приїде до Бухареста наприкінці квітня.
У Дональда Трампа-молодшого не заплановано жодних зустрічей з румунськими політиками, оскільки він має намір відвідати бізнес-захід.
Варто зазначити, що у грудні син Трампа критикував скасування першого туру президентських виборів в Румунії, за результатами якого перемогу здобув ультраправий кандидат Келін Джорджеску.
"Ого, подивіться, що відбувається в Румунії! Конституційний суд щойно скасував перший тур президентських виборів. Ще одна соросо-марксистська спроба сфальсифікувати результат і заперечити волевиявлення народу. Вона програє, і вони це знають", – писав тоді Трамп-молодший в Х.
Нещодавно Трамп-молодший вже відвідував Сербію та зустрівся із президентом країни Александаром Вучичем.
А в січні він їздив на Гренландію з приватним візитом на тлі заяв батька про намір взяти острів під контроль.