СМИ: сын Трампа посетит Румынию за неделю до президентских выборов

Дональд Трамп-младший, старший сын президента США, посетит Румынию 28 апреля – за неделю до первого тура президентских выборов в стране.

Об этом стало известно порталу G4Media.ro от источников, сообщает "Европейская правда".

По словам собеседников портала, визит Трампа-младшего в Бухарест является частью турне по странам Восточной Европы.

Кроме румынской столицы, сын президента США также посетит чешскую Прагу, словацкую Братиславу, венгерский Будапешт, сербский Белград и болгарскую Софию.

Бизнесмен Адриан Тисс, один из организаторов мероприятия в Бухаресте, подтвердил G4Media.ro, что Трамп-младший приедет в Бухарест в конце апреля.

У Дональда Трампа-младшего не запланировано никаких встреч с румынскими политиками, поскольку он намерен посетить бизнес-мероприятие.

Стоит отметить, что в декабре сын Трампа критиковал отмену первого тура президентских выборов в Румынии, по результатам которого победу одержал ультраправый кандидат Кэлин Джорджеску.

"Ого, посмотрите, что происходит в Румынии! Конституционный суд только что отменил первый тур президентских выборов. Еще одна соросо-марксистская попытка фальсифицировать результат и отрицать волеизъявление народа. Она проигрывает, и они это знают", – писал тогда Трамп-младший в Х.

Недавно Трамп-младший уже посещал Сербию и встретился с президентом страны Александаром Вучичем.

А в январе он ездил на Гренландию с частным визитом на фоне заявлений отца о намерении взять остров под контроль.