У Польщі зріс рейтинг лідера президентських перегонів

Мер Варшави, кандидат керівної "Громадянської коаліції" Рафал Тшасковський переміг би в першому турі президентських виборів у Польщі, якби вони відбулися цієї неділі.

Відповідні результати показало опитування United Surveys для Wirtualna Polska, передає "Європейська правда".

Опитування показало, що Рафал Тшасковський переміг би в першому турі президентських виборів з підтримкою 38,3%. Це на 5,1 відсоткового пункта вище, ніж у відповідному опитуванні, проведеному наприкінці березня.

На другому місці опинився підтримуваний опозиційною партією "Право і справедливість" Кароль Навроцький, за якого проголосували б 20,1% респондентів. Це на 5,2 відсоткового пункта менше, ніж під час попереднього опитування.

Замикає трійку лідерів антиукраїнський кандидат Славомір Менцен, який отримав 18,8% підтримки. Кандидат від "Конфедерації" має стабільний результат, який залишається на одному рівні вже кілька тижнів. Порівняно з останнім опитуванням у березні його рейтинг зріс на 0,8 відсоткового пункта.

Далеко від інших кандидатів перебуває спікер Сейму Шимон Головня з 7,1%, що на 2,1 відсоткового пункта більше, ніж в попередньому опитуванні.

Наступні місця займають Магдалена Беят з "Лівиці" з 2,7% підтримки, Адріан Зандберг з партії "Разом", за якого проголосували б 1,8% респондентів. Далі йдуть журналіст Кшиштоф Становський (1,6%) і депутат Європарламенту Гжегож Браун (1,1%).

У другому турі 56,1% опитаних проголосували б за Рафала Тшасковського. За Кароля Навроцького – 33,6%, а 10,3% ще не визначилися.

Опитування United Surveys для Wirtualna Polska було проведено 4-6 квітня 2025 року за допомогою змішаного методу CAWI&CATI на репрезентативній вибірці в 1000 осіб.

Як повідомлялося, заявки на участь у цьогорічних президентських виборах у Польщі подали 17 кандидатів – це найбільша кількість претендентів на президентське крісло з 1995 року.

Президентські вибори в Польщі відбудуться 18 травня, а можливий другий тур – 1 червня.

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