Пророссийские хакеры атаковали сайты финских политических партий с предупреждением об Украине

Веб-сайты финских политических партий стали мишенью DDOS-атаки, о которых заявила пророссийская хакерская группа NoName057(16).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Об атаках NoName известно Центру кибербезопасности Traficom. По словам Матиаса Месиа, специального эксперта Центра кибербезопасности, целями были практически все финские парламентские партии, несколько организаций и отдельные веб-сайты.

По словам Месиа, также были атакованы связанные с выборами веб-сайты vaalit.fi и äänestyspaikat.fi.

"Возможно, в других частях мира люди думают, что разрушение таких страниц каким-то образом повлияет на наше голосование, но это не так", – говорит Месиа.

По словам Месиа, политические партии редко становятся мишенью для атак, и он считает, что они были выбраны в качестве мишеней из-за региональных и муниципальных выборов, которые сейчас проходят.

Группа NoName заявила, что атаки связаны с предложением президента Финляндии Александра Стубба о прекращении огня в Украине с 20 апреля.

"Мы призываем русофобские финские власти умерить свой пыл – мы положили несколько их веб-сайтов, чтобы успокоить их", – заявила группа.

По словам Месиа, группа стремится к публичности из-за своих атак и сообщений о них.

Эксперт Центра кибербезопасности назвал DDOS-атаки "киберпротестами", которые часто имеют политические мотивы.

По словам Месиа, атаки на финские организации были особенно распространены во время недавнего вступления Финляндии в НАТО.

Напомним, 1 апреля вице-премьер и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что партия премьер-министра страны Дональда Туска "Гражданская платформа" подверглась кибератаке со стороны групп из России и Беларуси.

Пророссийская хакерская группа NoName057(16) в феврале объявила о серии кибератак против банковской сферы в Италии и сайтов транспортных компаний.