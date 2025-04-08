У ЄС розглядають 12 справ про можливі порушення прав людини Грецією

Прикордонне агентство Європейського Союзу заявило у вівторок, 8 квітня, що розглядає 12 випадків потенційних порушень прав людини з боку Греції, зокрема звинувачення у поверненні мігрантів через кордон – практика, за яку Афіни вже були засуджені в Європейському суді з прав людини.

Про це повідомило агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Як розповів речник прикордонного агентства ЄС Frontex Кріс Боровскі, наразі офіс з фундаментальних прав розглядає 12 активних звітів про серйозні інциденти, пов’язаних із Грецією.

За його словами, деякі випадки стосуються ймовірних незаконних повернень на кордоні, але деталей він не надав. Два інциденти сталися у 2025 році, дев’ять – у 2024-му, і ще один – у 2023-му.

Представники берегової охорони та поліції Греції, які відповідають за морські й сухопутні кордони, не змогли оперативно прокоментувати 12 випадків.

Один із представників берегової охорони заявив, що персонал діє "з високим почуттям відповідальності та з повною повагою до людського життя й прав людини".

Боровскі зазначив, що фінансування морських операцій Греції з боку Frontex було скорочено минулого року через загальне урізання бюджету, але агентство й надалі взаємодіє з грецькою владою, наполягаючи на реформах.

"Frontex змінив підхід до взаємодії з державами-членами. Ми більше не надаємо ресурси беззаперечно. Ми наполягаємо на дотриманні стандартів і очікуємо дій", – додав він.

На початку січня 2025 року Європейський суд з прав людини ухвалив, що Греція незаконно депортувала жінку до сусідньої Туреччини шляхом "виштовхування" через кордон, назвавши цю практику систематичною.

Благодійні організації та правозахисні групи мігрантів неодноразово звинувачували грецьку берегову охорону та поліцію в тому, що вони незаконно перешкоджають мігрантам просити притулку, повертаючи їх у турецькі води.