В ЕС рассматривают 12 дел о возможных нарушениях прав человека Грецией

Пограничное агентство Европейского Союза заявило во вторник, 8 апреля, что рассматривает 12 случаев потенциальных нарушений прав человека со стороны Греции, в частности обвинения в возвращении мигрантов через границу – практика, за которую Афины уже были осуждены в Европейском суде по правам человека.

Об этом сообщило агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Как рассказал представитель пограничного агентства ЕС Frontex Крис Боровски, сейчас офис по фундаментальным правам рассматривает 12 активных отчетов о серьезных инцидентах, связанных с Грецией.

По его словам, некоторые случаи касаются вероятных незаконных возвратов на границе, но деталей он не предоставил. Два из инцидентов произошли в 2025 году, девять – в 2024-м, и еще один – в 2023-м.

Представители береговой охраны и полиции Греции, которые отвечают за морские и сухопутные границы, не смогли оперативно прокомментировать 12 случаев.

Один из представителей береговой охраны заявил, что персонал действует "с высоким чувством ответственности и с полным уважением к человеческой жизни и правам человека".

Боровски отметил, что финансирование морских операций Греции со стороны Frontex было сокращено в прошлом году из-за общего урезания бюджета, но агентство продолжает взаимодействовать с греческими властями, настаивая на реформах.

"Frontex изменил подход к взаимодействию с государствами-членами. Мы больше не предоставляем ресурсы беспрекословно. Мы настаиваем на соблюдении стандартов и ожидаем действий", – добавил он.

В начале января 2025 года Европейский суд по правам человека постановил, что Греция незаконно депортировала женщину в соседнюю Турцию путем "выталкивания" через границу, назвав эту практику систематической.

Благотворительные организации и правозащитные группы мигрантов неоднократно обвиняли греческую береговую охрану и полицию в том, что они незаконно препятствуют мигрантам просить убежища, возвращая их в турецкие воды.