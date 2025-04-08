Ердоган звинуватив опозицію в спробі зірвати розслідування проти мера Стамбула

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у вівторок, 8 квітня, звинуватив головну опозиційну партію у спробі перешкодити розслідуванню корупції, спрямованому проти ув'язненого мера Стамбула Екрема Імамоглу.

Його слова цитує агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Ердоган звернувся до опозиційної Республіканської народної партії (CHP) та заявив, що незалежно від того, що вона робить, вона "не можете перешкоджати правосуддю".

"Обов'язок судової влади, від імені турецького народу, – переламати ці брудні руки. З часом громадськість побачить, як далеко сягає ця мережа, що обплутала Стамбул, як плющ", – заявив турецький президент.

Арешт мера Стамбула Екрема Імамоглу спричинив в останні тижні найбільші антиурядові протести в Туреччині за останні роки. Люди щоночі збиралися біля стамбульської мерії і часто вступали в сутички з поліцією.

Звернемо увагу, 6 квітня в Анкарі відбувся позачерговий з'їзд CHP, на якому Озгюра Озеля переобрали на посаду голови партії. Під час виступу політик порівняв Ердогана і його уряд із путчистами і назвав їх "хунтою, яка захопила країну". Слова Озеля викликали різку критику з боку членів уряду.

Після цього турецький президент подав кримінальну скаргу, стверджуючи, що його образив голова головної опозиційної партії, який звинуватив очільника Туреччини у тому, що він очолює "хунту".

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