Эрдоган обвинил оппозицию в попытке сорвать расследование против мэра Стамбула

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 8 апреля, обвинил главную оппозиционную партию в попытке помешать расследованию коррупции, направленному против заключенного мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Его слова цитирует агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Эрдоган обратился к оппозиционной Республиканской народной партии (CHP) и заявил, что независимо от того, что она делает, она "не можете препятствовать правосудию".

"Обязанность судебной власти, от имени турецкого народа, – разбить эти грязные руки. Со временем общественность увидит, как далеко простирается эта сеть, опутавшая Стамбул, как плющ", – заявил турецкий президент.

Арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу вызвал в последние недели крупнейшие антиправительственные протесты в Турции за последние годы. Люди каждую ночь собирались возле стамбульской мэрии и часто вступали в столкновения с полицией.

6 апреля в Анкаре состоялся внеочередной съезд CHP, на котором Озгюра Озеля переизбрали на должность председателя партии. Во время выступления политик сравнил Эрдогана и его правительство с путчистами и назвал их "хунтой, захватившей страну". Слова Озеля вызвали резкую критику со стороны членов правительства.

После этого турецкий президент подал уголовную жалобу, утверждая, что его оскорбил глава оппозиционной партии, который обвинил главу Турции в том, что он возглавляет "хунту".

Читайте также: Турция продолжает сопротивление: почему арест Имамоглу дал старт масштабным протестам.