Зеленський про майбутнє західних санкцій проти РФ: "Нервувати поки не треба"

Президент України Володимир Зеленський станом на цей час не бачить серйозних причин турбуватися щодо збереження накладених на Росію західних санкцій, але визнав, що над цим "потрібно працювати".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав 8 квітня на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Бельгії у Києві.

Зеленського запитали про ризики у зв’язку з тим, що Росія сподівається отримати доступ до своїх заморожених активів.

Президент відповів, що Україна отримувала інформацію про те, що Москва шукає такої можливості – і працює над тим, щоб партнери зберегли усі санкції.

"Думаю, поки що нервувати не треба. Окрім угорського голосу, ми бачимо зараз об’єднані зусилля і розуміння, що санкції будь-які, включаючи заморожені активи, не будуть зніматися з РФ. Але над усім цим треба працювати", – сказав Володимир Зеленський.

"Є велика підтримка того, щоб ці санкції залишалися… Ми будемо робити усе можливе для цього", – зазначив зі свого боку прем’єр Бельгії Барт де Вевер.

Як відомо, останнє продовження європейських санкцій проти Росії супроводжувалось великими труднощами. У підсумку їх продовжили з виключенням із санкційного списку кількох осіб через наполягання Угорщини.

У ЄС кажуть, що переговори зі США про послаблення санкцій проти Росії поки не ведуться.

Минулого тижня російський перемовник під час візиту до США заявив, що РФ нібито не просить Штати про зняття санкцій у рамках переговорного процесу щодо припинення війни.