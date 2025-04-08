Зеленский о будущем западных санкций против РФ: "Нервничать пока не надо"

Президент Украины Владимир Зеленский по состоянию на данный момент не видит серьезных причин беспокоиться о сохранении наложенных на Россию западных санкций, но признал, что над этим "нужно работать".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал 8 апреля на совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии в Киеве.

Зеленского спросили о рисках в связи с тем, что Россия надеется получить доступ к своим замороженным активам.

Президент ответил, что Украина получала информацию о том, что Москва ищет такой возможности – и работает над тем, чтобы партнеры сохранили все санкции.

"Думаю, пока что нервничать не надо. Кроме венгерского голоса, мы видим сейчас объединенные усилия и понимание, что санкции любые, включая замороженные активы, не будут сниматься с РФ. Но над всем этим надо работать", – сказал Владимир Зеленский.

"Есть большая поддержка того, чтобы эти санкции оставались... Мы будем делать все возможное для этого", – отметил со своей стороны премьер Бельгии Барт де Вевер.

Как известно, последнее продление европейских санкций против России сопровождалось большими трудностями. В итоге их продлили с исключением из санкционного списка нескольких лиц из-за позиции Венгрии.

В ЕС говорят, что переговоры с США об ослаблении санкций против России пока не ведутся.

На прошлой неделе российский переговорщик во время визита в США заявил, что РФ якобы не просит Штаты о снятии санкций в рамках переговорного процесса по прекращению войны.