На ультраправого кандидата в президенти Польщі подав до суду спікер Сейму
Спікер польського Сейму Шимон Головня, який балотується у президенти, подав позов проти іншого кандидата від ультраправої "Конфедерації" Славоміра Менцена.
Про це передає "Європейська правда" з посиланням на РАР.
За словами Головні, позов проти Менцена стосується "заяви, яку він зробив під час останнього засідання Сейму, де звинуватив мене в тому, що я запрошую нелегальних мігрантів до польського Сейму".
"Це брехня від початку і до кінця", – додав спікер Сейму.
Головня також навів результати перевірки, згідно з якими запрошені на зустрічі у 2023 і 2024 роки були не нелегальними мігрантами, а "найбільш нужденними: людьми в кризі бездомності, людьми з інвалідністю та хворобами, людьми з досвідом міграції".
"Саме таким місцем, на мою думку, має бути Сейм, а спікер Сейму – таким державним службовцем, який відкриває Сейм для найбільш нужденних серед нас, і я не дозволю нікому, жодному політичному брехуну, заплямувати цю ідею", – наголосив він.
Президентські вибори в Польщі відбудуться 18 травня, а можливий другий тур – 1 червня.
Заявки на участь у цьогорічних президентських виборах у Польщі подали 17 кандидатів – це найбільша кількість претендентів на президентське крісло з 1995 року.
Останні опитування показують, що фаворитом першого туру виборів є мер Варшави й кандидат від "Громадянської платформи" Рафал Тшасковський.
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