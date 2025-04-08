На ультраправого кандидата в президенти Польщі подав до суду спікер Сейму

Спікер польського Сейму Шимон Головня, який балотується у президенти, подав позов проти іншого кандидата від ультраправої "Конфедерації" Славоміра Менцена.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на РАР.

За словами Головні, позов проти Менцена стосується "заяви, яку він зробив під час останнього засідання Сейму, де звинуватив мене в тому, що я запрошую нелегальних мігрантів до польського Сейму".

"Це брехня від початку і до кінця", – додав спікер Сейму.

Головня також навів результати перевірки, згідно з якими запрошені на зустрічі у 2023 і 2024 роки були не нелегальними мігрантами, а "найбільш нужденними: людьми в кризі бездомності, людьми з інвалідністю та хворобами, людьми з досвідом міграції".

"Саме таким місцем, на мою думку, має бути Сейм, а спікер Сейму – таким державним службовцем, який відкриває Сейм для найбільш нужденних серед нас, і я не дозволю нікому, жодному політичному брехуну, заплямувати цю ідею", – наголосив він.

Президентські вибори в Польщі відбудуться 18 травня, а можливий другий тур – 1 червня.

Заявки на участь у цьогорічних президентських виборах у Польщі подали 17 кандидатів – це найбільша кількість претендентів на президентське крісло з 1995 року.

Останні опитування показують, що фаворитом першого туру виборів є мер Варшави й кандидат від "Громадянської платформи" Рафал Тшасковський.

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