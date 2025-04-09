В Пентагоне заявили польским СМИ, что окончательно не решили сократить контингент в Европе

США пока не приняли окончательное решение о сокращении своего военного контингента в странах Европы.

Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона в ответ на запрос польского телеканала TVP Info, информирует "Европейская правда".

При этом в ответе американского оборонного ведомства польскому телеканалу говорится, что сейчас в США пересматривают военную структуру.

"Но никакого решения еще не приняли. Приверженность США к НАТО является сильной, но США ожидают, что европейские союзники возглавят конвенциональную оборону Европы", – заявили в пресс-службе Пентагона.

СМИ ранее сообщили, что США рассматривают возможность вывода до 10 тысяч военных из Восточной Европы.

Эта информация появилась на фоне того, что Командование Сухопутных войск США в Европе и Африке объявило о передислокации американского военного персонала и техники из аэропорта Ясёнка в Польше, который является ключевым хабом помощи Украине.

Тогда польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш уверял, что вывод американских военных из стратегического аэропорта Жешува не является сигналом о том, что США планируют совсем уйти из Польши.