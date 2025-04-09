У Канаді набувають чинності дзеркальні мита на американські автомобілі

З середи, 9 квітня, у Канаді набувають чинності мита на американські автомобілі у відповідь на тарифи, запроваджені президентом США Дональдом Трампом.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні у Х, пише "Європейська правда".

Як заявив Карні, 9 квітня набувають чинності контртарифні заходи Канади.

Відтак буде запроваджено 25% мита на всі ввезені зі США автомобілі, які не відповідають умовам угоди про вільну торгівлю, а також 25% мита на автодеталі, які цим умовам відповідають, але не є з Мексики чи Канади.

"Президент Трамп спричинив цю торговельну кризу – і Канада реагує цілеспрямовано і з силою", – підсумував Карні.

Нагадаємо, Канада була виключена з-під дії 10-відсоткових базових тарифів, які США наклали на майже всі країни світу.

Але Канади стосується 25-відсотковий тариф на автомобілі, 25-відсоткові мита на сталь та алюміній і 25 відсоткові мита на канадський імпорт, який не відповідає вимогам USMCA – угоди між США, Мексикою і Канадою.

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