В Канаде вступают в силу зеркальные пошлины на американские автомобили

Со среды, 9 апреля, в Канаде вступают в силу пошлины на американские автомобили в ответ на тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом.

Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни в Х, пишет "Европейская правда".

Как заявил Карни, 9 апреля вступают в силу контртарифные меры Канады.

Будет введена 25-процентная пошлина на все ввозимые из США автомобили, которые не соответствуют условиям соглашения о свободной торговле, а также пошлина в 25% на автодетали, которые этим условиям соответствуют, но происходят не из Мексики или Канады.

"Президент Трамп вызвал этот торговый кризис – и Канада реагирует целенаправленно и с силой", – подытожил Карни.

Напомним, Канада была исключена из-под действия 10-процентных базовых тарифов, которые США наложили почти на все страны мира.

Но Канады касается 25-процентный тариф на автомобили, 25-процентные пошлины на сталь и алюминий и 25 процентные пошлины на канадский импорт, который не соответствует требованиям USMCA – соглашения между США, Мексикой и Канадой.

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