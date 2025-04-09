Як Трамп знищив довіру до США і яким тепер буде світ

Минуло лише два з половиною місяці з моменту повернення Дональда Трампа до Білого дому, а світ уже зазнав фундаментальних змін.

Трамп стрімко підриває торговельні відносини США та глобальну систему вільної торгівлі, яку самі Сполучені Штати допомогли створити після 1945 року.

Він також ставить під сумнів давні союзницькі зобов’язання Сполучених Штатів.

Трамп не приховує симпатії щодо Росії і запропонував, щоб США взяли під контроль Газу, а також продовжує говорити про анексію Канади, Гренландії та Панамського каналу.

На внутрішньому фронті він дозволив найбагатшій людині світу Ілону Маску – лідеру технофашистського руху Кремнієвої долини – розгромити американську державу під приводом скорочення витрат, ліквідації шахрайства та дерегуляції.

Віцеканцлер та міністр закордонних справ Німеччини (1998-2005 рр.) Йошка Фішер називає це "жорстокою та безглуздою руйнацією". Про наслідки політики 47 президента США Дональда Трампа читайте в колонці Фішера Американське самогубство: як Дональд Трамп змінив світ, знищивши єдність Заходу. Далі – стислий її виклад.

Автор колонки нагадує, що політичні оглядачі роками інтерпретували гасло "Америка передусім" як повернення до ізоляціонізму, активного до Другої світової війни.

"Але Трамп, здається, має інші плани. Він прагне світу, де кілька наддержав змагаються – за потреби силою – за ресурси, сировину і сфери впливу", – вважає Йошка Фішер.

Яку користь уся політика нової адміністрації приносить Сполученим Штатам? Чи зробить це країну сильнішою?

Колишній віцеканцлер Німеччини наголошує, що дії політики Дональда Трампа, як зовнішня, так і внутрішня, виглядають такими, що спрямовані на послаблення Америки – або навіть на її самознищення.

Він підкреслює, що США нічого не виграють від ворожнечі з Європою.

Фішер звертає увагу, що протягом десятиліть "Захід" – унікальна геополітична система військових союзів і торговельних зв’язків – множив силу та вплив США. Саме тому Америка, за його словами, виграла холодну війну та стала найпотужнішою державою в історії.

"Кому вигідно зруйнувати це все? Лише Росії та Китаю, які мовчки спостерігають, як Америка чинить самогубство", – пише автор колонки.

Він впевнений, що повернення до попереднього міжнародного порядку не буде.

На думку колишнього віцеканцлера, Трамп зруйнував довіру до США щонайменше на одне покоління: американські зобов’язання більше не є надійними.

"Інституції країни – включно з провідними ЗМІ, університетами та юридичними фірмами – буквально руйнуються на очах. США, як і раніше, матимуть вигідне географічне розташування між Атлантичним і Тихим океанами, але решта світу вже знає: трампізм став постійним явищем американської політики", – зазначає Йошка Фішер.

За його словами, зникнення "Заходу" та крах американського лідерства (і демократії) кардинально змінять світову політику XXI століття: порядок поступиться місцем хаосу, а ризик війни зросте через суперництво наддержав.

Автор колонки також вважає, що суспільство США залишиться поляризованим, охопленим ірраціональністю та схильним до теорій змови.

Він згадує роман "Це не може статися тут" (1935), в якому Сінклер Льюїс змальовує прихід до влади диктатора за зразком фашистських і нацистських режимів у Європі.

"Сьогодні, 90 років по тому, його антиутопія стає реальністю", – констатує колишній німецький політик. І додає: "Ми є свідками початку нової доби. Біль, труднощі та несправедливість лише зростатимуть".

Докладніше – в колонці Йошка Фішера, яка початково вийшла на сайті Project Syndicate і публікується з дозволу правовласника, Американське самогубство: як Дональд Трамп змінив світ, знищивши єдність Заходу.