Как Трамп уничтожил доверие к США и каким теперь будет мир

Прошло всего два с половиной месяца с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом, а мир уже претерпел фундаментальные изменения.

Трамп стремительно подрывает торговые отношения США и глобальную систему свободной торговли, которую сами Соединенные Штаты помогли создать после 1945 года.

Он также ставит под сомнение давние союзнические обязательства Соединенных Штатов.

Трамп не скрывает симпатии к России и предложил, чтобы США взяли под контроль Газу, а также продолжает говорить об аннексии Канады, Гренландии и Панамского канала.

На внутреннем фронте он позволил самому богатому человеку мира Илону Маску – лидеру технофашистского движения Кремниевой долины – разгромить американское государство под предлогом сокращения расходов, ликвидации мошенничества и дерегуляции.

Вице-канцлер и министр иностранных дел Германии (1998-2005 гг.) Йошка Фишер называет это "жестоким и бессмысленным разрушением". О последствиях политики 47 президента США Дональда Трампа читайте в колонке Фишера Американское самоубийство: как Дональд Трамп изменил мир, уничтожив единство Запада. Далее – краткое ее изложение.

Автор колонки напоминает, что политические обозреватели годами интерпретировали лозунг "Америка прежде всего" как возвращение к изоляционизму, активному до Второй мировой войны.

"Но Трамп, кажется, имеет другие планы. Он стремится к миру, где несколько сверхдержав соревнуются – при необходимости силой – за ресурсы, сырье и сферы влияния", – считает Йошка Фишер.

Какую пользу вся политика новой администрации приносит Соединенным Штатам? Сделает ли это страну сильнее?

Бывший вице-канцлер Германии отмечает, что действия политики Дональда Трампа, как внешней, так и внутренней, выглядят так, что направлены на ослабление Америки – или даже на ее самоуничтожение.

Он подчеркивает, что США ничего не выиграют от вражды с Европой.

Фишер обращает внимание, что на протяжении десятилетий "Запад" – уникальная геополитическая система военных союзов и торговых связей – умножал силу и влияние США. Именно поэтому Америка, по его словам, выиграла холодную войну и стала самой мощной державой в истории.

"Кому выгодно разрушить это все? Только России и Китаю, которые молча наблюдают, как Америка совершает самоубийство", – пишет автор колонки.

Он уверен, что возвращения к предыдущему международному порядку не будет.

По мнению бывшего вице-канцлера, Трамп разрушил доверие к США как минимум на одно поколение: американские обязательства больше не являются надежными.

"Институты страны – включая ведущие СМИ, университеты и юридические фирмы – буквально разрушаются на глазах. США по-прежнему будут иметь выгодное географическое расположение между Атлантическим и Тихим океанами, но остальной мир уже знает: трампизм стал постоянным явлением американской политики", – отмечает Йошка Фишер.

По его словам, исчезновение "Запада" и крах американского лидерства (и демократии) кардинально изменят мировую политику XXI века: порядок уступит место хаосу, а риск войны возрастет из-за соперничества сверхдержав.

Автор колонки также считает, что общество США останется поляризованным, охваченным иррациональностью и склонным к теориям заговора.

Он вспоминает роман "Это не может произойти здесь" (1935), в котором Синклер Льюис изображает приход к власти диктатора по образцу фашистских и нацистских режимов в Европе.

"Сегодня, 90 лет спустя, его антиутопия становится реальностью", – констатирует бывший немецкий политик. И добавляет: "Мы являемся свидетелями начала новой эпохи. Боль, трудности и несправедливость будут только расти".

Подробнее – в колонке Йошка Фишера, которая изначально вышла на сайте Project Syndicate и публикуется с разрешения правообладателя, Американское самоубийство: как Дональд Трамп изменил мир, уничтожив единство Запада.