Білий дім офіційно підтвердив візит Мелоні до США

У Білому домі підтвердили, що прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні наступного тижня відвідає США для переговорів з президентом Дональдом Трампом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, яку цитує Bloomberg.

За словами речниці, Мелоні зустрінеться з Трампом 17 квітня в рамках "офіційного робочого візиту".

Водночас неофіційно повідомляють, що італійська прем’єрка намагатиметься домогтися поступок від Трампа в його новій тарифній політиці.

Вона та її команда запропонують скасувати тарифи на двосторонню торгівлю між ЄС і США, сказали джерела агентства з оточення Мелоні.

Джерела агентства також розповіли, що віцепрезидент США Джей Ді Венс збирається відвідати Рим на Великдень, який припадає на 20 квітня.

Хоча визначеності у планах Венса здійснити візит до Італії поки немає, додає Bloomberg.

Раніше про наміри Мелоні відвідати Вашингтон повідомили італійські ЗМІ.

Мелоні раніше висловлювала переконання, що європейські держави, які зазнали впливу тарифів США, мають домагатись їхнього скасування шляхом переговорів, а не запроваджувати тарифи у відповідь.

Детально про це читайте у статті "Трамп і скринька Пандори: як нові мита змінять світову торгівлю і як постраждає Україна".