Во Франции обеспокоены предстоящим визитом Мелони к Трампу

Министр промышленности Франции Марк Ферраччи предупредил, что предстоящий визит премьера Италии Джорджи Мелони к президенту США Дональду Трампу может подорвать единство Европы в противодействии американским тарифам.

Об этом он сказал в интервью французским СМИ, цитирует Politico, пишет "Европейская правда".

На фоне предстоящего визита Мелони к Трампу, министр промышленности Франции предупредил: "Европа сильна, когда она едина".

"Если мы начнем двусторонние переговоры, это, конечно, разрушит этот импульс", – считает он.

Ферраччи заявил, что такой визит играет на руку Трампу, чья стратегия, по словам министра, заключается в разъединении Европы и избежании единой реакции на его жесткие тарифы, которые приближают мир к масштабной торговой войне.

Похожее мнение разделяет и уполномоченный министр по европейским делам Франции Бенжамен Аддад, который подчеркнул, что сила Европы – в единстве.

"Если вы приедете в США разрозненно, разрозненно, неужели думаете, что будете сильнее, чем если приедете все 27", – спросил он.

9 апреля в Белом доме подтвердили, что премьер-министр Италии на следующей неделе посетит США для переговоров с Трампом. Встреча запланирована на 17 апреля.

Мелони ранее высказывала убеждение, что европейские государства, которые подверглись воздействию тарифов США, должны добиваться их отмены путем переговоров, а не вводить тарифы в ответ.

Подробно об этом читайте в статье "Трамп и ящик Пандоры: как новые пошлины изменят мировую торговлю и как пострадает Украина".