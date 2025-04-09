У Молдові готують законопроєкт, який дозволить суду забороняти протести за запитом влади

Уряд Молдови готує законопроєкт щодо публічних зібрань, що передбачає можливість для влади звернутися до суду з вимогою зупинити проведення заходу.

Про це повідомляє Realitatea, пише "Європейська правда".

У проєкті визначатимуть відповідальність організаторів, правоохоронних органів і державних установ. Один із пунктів закону передбачає випадки, коли влада зможе звернутися до суду з вимогою зупинити проведення заходу.

Йдеться про ситуації, коли метою є розпалювання воєнної агресії, підбурювання до насильства на ґрунті упереджень.

Також не можна буде проводити зібрання, що підбурюють до дискримінації на ґрунті упереджень, закликають до підриву національної безпеки або територіальної цілісності Молдови, на яких скоюють правопорушення або злочини проти громадської безпеки та громадського порядку тощо.

Судді також зможуть припиняти організацію заходів, які будуть використовуватися для підбурювання людей до вчинення правопорушень або злочинів, порушення моральних норм, прийнятих у суспільстві, порушення прав і свобод громадян, пропаганди тоталітарних, расистських ідей або ідей будь-яких терористичних і диверсійних організацій, наклепу на країну і націю.

Місцева державна адміністрація буде відповідальною за ініціювання судового розгляду, якщо матиме докази того, що перелічені протиправні дії плануються.

Однак це не означає автоматичної заборони на проведення заходу – остаточне рішення ухвалює суд.

Судді матимуть три дні, щоб винести рішення і або заборонити захід, або залишити право на проведення зібрання. Рішення може бути оскаржене протягом трьох днів з дня його винесення.

Нагадаємо, у лютому парламент Грузії, де нема опозиції, ухвалив низку законів, які, зокрема забороняють протестувальникам закривати обличчя, використовувати лазери та піротехніку.

А угорський прем’єр Віктор Орбан нещодавно заявив про намір ухвалити закон, який заборонятиме протестувальникам блокувати мости.