В Молдове готовят законопроект, позволяющий суду запрещать протесты по запросу властей

Правительство Молдовы готовит законопроект о публичных собраниях, предусматривающий возможность для властей обратиться в суд с требованием остановить проведение мероприятия.

Об этом сообщает Realitatea, пишет "Европейская правда".

В проекте будут определять ответственность организаторов, правоохранительных органов и государственных учреждений. Один из пунктов закона предусматривает случаи, когда власть сможет обратиться в суд с требованием остановить проведение мероприятия.

Речь идет о ситуациях, когда целью является разжигание военной агрессии, подстрекательство к насилию на почве предубеждений.

Также нельзя будет проводить собрания, подстрекающие к дискриминации на почве предубеждений, призывающие к подрыву национальной безопасности или территориальной целостности Молдовы, на которых совершают правонарушения или преступления против общественной безопасности и общественного порядка и тому подобное.

Судьи также смогут пресекать организацию мероприятий, которые будут использоваться для подстрекательства людей к совершению правонарушений или преступлений, нарушению моральных норм, принятых в обществе, нарушению прав и свобод граждан, пропаганды тоталитарных, расистских идей или идей любых террористических и диверсионных организаций, клеветы на страну и нацию.

Местная государственная администрация будет ответственной за инициирование судебного разбирательства, если будет иметь доказательства того, что перечисленные противоправные действия планируются.

Однако это не означает автоматического запрета на проведение мероприятия – окончательное решение принимает суд.

У судей будет три дня, чтобы вынести решение и либо запретить мероприятие, либо оставить право на проведение собрания. Решение может быть обжаловано в течение трех дней со дня его вынесения.

Напомним, в феврале парламент Грузии, где нет оппозиции, принял ряд законов, которые, в частности запрещают протестующим закрывать лица, использовать лазеры и пиротехнику.

А венгерский премьер Виктор Орбан недавно заявил о намерении принять закон, который будет запрещать протестующим блокировать мосты.