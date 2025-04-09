Іноземні дипломати відвідали місце удару РФ по Кривому Рогу

Виправлено: у попередній версії новини було хибно вказано, що глава МЗС Сибіга особисто відвідав Кривий Ріг разом з дипломатами. Просимо вибачення за помилку

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що низка іноземних послів і дипломатів в Україні відвідали місце ракетного удару РФ по Кривому Рогу.

Про це Сибіга написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

Український міністр розповів, що запропонував іноземним послам особисто відвідати місце воєнного злочину РФ.

After Russia murdered nine children by a cluster warhead strike on Kryvyi Rih, I offered foreign ambassadors in Ukraine to visit the site of this war crime personally.



I thank 32 heads and representatives of diplomatic missions for their brave visit organised by @MFA_Ukraine,… pic.twitter.com/NLU0FwJAr4 – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) April 9, 2025

"Я дякую 32 очільникам та представникам дипломатичних місій за мужній візит, організований МЗС, за те, що вони вшанували пам'ять 9 дітей та 11 дорослих, загиблих у Кривому Розі того дня, та поспілкувались із родичами вбитих дітей", – написав він.

Сибіга наголосив, що іноземним дипломатам важливо на власні очі побачити наслідки російського злочинного терору.

"Ми працюємо з нашими партнерами, щоб надати Кривому Рогу додаткову підтримку", – резюмував він.

У Кривий Ріг приїхали представники посольств Албанії, Азербайджану, Бельгії, Канади, Хорватії, Чехії, Данії, Естонії, Грузії, Естонії, Латвії, Литви, Молдови, Чорногорії, Польщі, Сербії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Туреччини, Швеції, Швейцарії та США, а також представники ЄС та ООН.

Нагадаємо, увечері 4 квітня РФ завдала балістичного удару по житловому кварталу Кривого Рогу, внаслідок чого загинули 20 осіб, серед яких 9 – діти. Ще понад сім десятків людей отримали поранення.

6 квітня західні посольства у Києві приєднались до загальнонаціональної жалоби за загиблими у Кривому Розі.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що подібними діями Росія немов насміхається над пропозиціями перемир’я.