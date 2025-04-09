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Іноземні дипломати відвідали місце удару РФ по Кривому Рогу

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Новини — Середа, 9 квітня 2025, 13:58 — Ірина Кутєлєва

Виправлено: у попередній версії новини було хибно вказано, що глава МЗС Сибіга особисто відвідав Кривий Ріг разом з дипломатами. Просимо вибачення за помилку

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що низка іноземних послів і дипломатів в Україні відвідали місце ракетного удару РФ по Кривому Рогу.

Про це Сибіга написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

Український міністр розповів, що запропонував іноземним послам особисто відвідати місце воєнного злочину РФ.

"Я дякую 32 очільникам та представникам дипломатичних місій за мужній візит, організований МЗС, за те, що вони вшанували пам'ять 9 дітей та 11 дорослих, загиблих у Кривому Розі того дня, та поспілкувались із родичами вбитих дітей", – написав він.

Сибіга наголосив, що іноземним дипломатам важливо на власні очі побачити наслідки російського злочинного терору.

"Ми працюємо з нашими партнерами, щоб надати Кривому Рогу додаткову підтримку", – резюмував він.

У Кривий Ріг приїхали представники посольств Албанії, Азербайджану, Бельгії, Канади, Хорватії, Чехії, Данії, Естонії, Грузії, Естонії, Латвії, Литви, Молдови, Чорногорії, Польщі, Сербії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Туреччини, Швеції, Швейцарії та США, а також представники ЄС та ООН.

Нагадаємо, увечері 4 квітня РФ завдала балістичного удару по житловому кварталу Кривого Рогу, внаслідок чого загинули 20 осіб, серед яких 9 – діти. Ще понад сім десятків людей отримали поранення. 

6 квітня західні посольства у Києві приєднались до загальнонаціональної жалоби за загиблими у Кривому Розі. 

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Сибіга Війна з РФ
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