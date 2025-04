Іноземні дипломати відвідали місце удару РФ по Кривому Рогу

Виправлено: у попередній версії новини було хибно вказано, що глава МЗС Сибіга особисто відвідав Кривий Ріг разом з дипломатами. Просимо вибачення за помилку

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що низка іноземних послів і дипломатів в Україні відвідали місце ракетного удару РФ по Кривому Рогу.

Про це Сибіга написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

Український міністр розповів, що запропонував іноземним послам особисто відвідати місце воєнного злочину РФ.

After Russia murdered nine children by a cluster warhead strike on Kryvyi Rih, I offered foreign ambassadors in Ukraine to visit the site of this war crime personally.



I thank 32 heads and representatives of diplomatic missions for their brave visit organised by @MFA_Ukraine,… pic.twitter.com/NLU0FwJAr4