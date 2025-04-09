Иностранные дипломаты посетили место удара РФ по Кривому Рогу

Исправлено: в предыдущей версии новости было ошибочно указано, что глава МИД Сибига лично посетил Кривой Рог вместе с дипломатами. Просим прощения за ошибку

Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что ряд иностранных послов и дипломатов в Украине посетили место ракетного удара РФ по Кривому Рогу.

Об этом Сибига написал в Х, сообщает "Европейская правда".

Украинский министр рассказал, что предложил иностранным послам лично посетить место военного преступления РФ.

After Russia murdered nine children by a cluster warhead strike on Kryvyi Rih, I offered foreign ambassadors in Ukraine to visit the site of this war crime personally.



I thank 32 heads and representatives of diplomatic missions for their brave visit organised by @MFA_Ukraine,… pic.twitter.com/NLU0FwJAr4 – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) April 9, 2025

"Я благодарю 32 руководителей и представителей дипломатических миссий за мужественный визит, организованный МИД, за то, что они почтили память 9 детей и 11 взрослых, погибших в Кривом Роге в тот день, и пообщались с родственниками убитых детей", – написал он.

Сибига подчеркнул, что иностранным дипломатам важно воочию увидеть последствия российского преступного террора.

"Мы работаем с нашими партнерами, чтобы оказать Кривому Рогу дополнительную поддержку", – резюмировал он.

В Кривой Рог приехали представители посольств представители посольств Албании, Азербайджана, Бельгии, Канады, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Грузии, Эстонии, Латвии, Литвы, Молдовы, Черногории, Польши, Сербии, Словакии, Словении, Испании, Турции, Швеции, Швейцарии и США, а также представители ЕС и ООН.

Напомним, вечером 4 апреля РФ нанесла баллистический удар по жилому кварталу Кривого Рога, в результате чего погибли 20 человек, из них 9 – дети. Еще более 70 человек получили ранения.

6 апреля западные посольства в Киеве присоединились к общенациональному трауру по погибшим в Кривом Роге.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что подобными действиями Россия словно насмехается над предложениями перемирия.