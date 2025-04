Иностранные дипломаты посетили место удара РФ по Кривому Рогу

Исправлено: в предыдущей версии новости было ошибочно указано, что глава МИД Сибига лично посетил Кривой Рог вместе с дипломатами. Просим прощения за ошибку

Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что ряд иностранных послов и дипломатов в Украине посетили место ракетного удара РФ по Кривому Рогу.

Об этом Сибига написал в Х, сообщает "Европейская правда".

Украинский министр рассказал, что предложил иностранным послам лично посетить место военного преступления РФ.

After Russia murdered nine children by a cluster warhead strike on Kryvyi Rih, I offered foreign ambassadors in Ukraine to visit the site of this war crime personally.



I thank 32 heads and representatives of diplomatic missions for their brave visit organised by @MFA_Ukraine,… pic.twitter.com/NLU0FwJAr4