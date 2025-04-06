Західні посольства в Україні приєднуються до трауру за українцями, загиблими внаслідок удару РФ по житловому кварталу у Кривому Розі цієї п’ятниці, серед яких багато дітей.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Посольства Литви та Італії повідомили, що приспустили прапори, приєднуючись до трауру.

"Литва разом з Україною зробить максимум можливого, щоб притягнути Росію до відповідальність за всі її огидні злочини проти України", – зазначили у литовському посольстві.

In solidarity with Ukrainian nation during Day of mourning of civilian victims (incl children) of russian terrorist attack on Kryvyi Rih, 🇱🇹 Embassy lowered flags. #Lithuania, alongside w 🇺🇦, will do its outmost to bring for accountability 🇷🇺 of all its heinous crimes vs #Ukraine pic.twitter.com/WVmxij87M8 – LTembassyUA (@LTembassyUA) April 6, 2025

"Сьогдоні ми приєднуємося до трауру України і її народу за багатьма невинними жертвами, серед яких багато дітей, що загинули внаслідок жорстокого російського удару по Кривому Рогу… Ми поруч з Україною у пошуку шляхів до справедливого миру", – зазначили у посольстві Італії.

Oggi ci uniamo al cordoglio dello Stato e del popolo ucraino per le tante vittime innocenti, tra cui numerosi bambini,del violento attacco russo contro #KryvyiRih. Le nostre bandiere 🇮🇹🇪🇺 sono esposte a mezz’asta.Restiamo al fianco dell'#Ucraina nella ricerca di una #pace giusta. pic.twitter.com/dRmqsCTYyr – Italy in Ukraine (@italyinukr) April 6, 2025

Приспустили прапори також перед посольствами Франції, Німеччини, Польщі.

L'ambassade de France s'associe au deuil 🇺🇦 après les frappes meurtrières russes sur Kryvyi Rih le 04 avril. pic.twitter.com/qqShNBvHbR – Gaël Veyssiere (@GaelVeyssiere) April 6, 2025

Due to its geostrategic location, Germany functions as a hub. Therefore, the organization of military transport by rail, road, or air, the supply of food, beds, or fuel, or the security of entire convoys of vehicles must be practiced in order to have a credible deterrent effect," it was stated at the time. The Bundeswehr expressed satisfaction with "Red Storm Alpha" upon completion. "We have achieved the training objectives both at the command post and in the 2nd Homeland Defense Company," declared Chief of Staff Lieutenant Colonel Jörn Plischke at the end of September 2024.

"Засуджуємо Росію за навмисне ураження цивільних цілей, таких як дитячі майданчики і житлові будинки", – зазначили у посольстві Канади.

Канадський прапор 🇨🇦 приспущений на знак того, що Посольство Канади в Україні оплакує з усією Україною трагічні смерті в Кривому Розі, зокрема і девʼяти дітей. Ми засуджуємо Росію за навмисне ураження цивільних цілей, таких як дитячі майданчики і житлові будинки pic.twitter.com/AlFu8QL2fE – Canada in Ukraine (@CanEmbUkraine) April 6, 2025

"Рішуче засуджуємо жахливі удари РФ по Україні, що стались останніми днями. Удари по житлових кварталах Кривого Рогу і Харкова вписуються у дуже тривожну тенденцію ударів по житлових районах", – заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

We strongly condemn Russia’s horrific attacks across Ukraine in recent days.

Strikes on residential areas in Kryvyi Rih and Kharkiv follow a deeply disturbing pattern of targeting populated areas.



Our thoughts are with the victims, their families, and all those affected. – Espen Barth Eide (@EspenBarthEide) April 6, 2025

Очільниця МЗС Фінляндії Еліна Валтонен сказала, що не бачить можливості для європейських лідерів шукати діалогу з Кремлем, вказавши на трагедію у Кривому Розі.

Посол США Бріджит Брінк у реакції на нічні російські удари з 5 на 6 квітня цього разу прямо згадала у коментарях Росію – чого уникла, коментуючи удар по Кривому Рогу.