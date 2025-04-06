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Західні посольства приєднуються до трауру за загиблими у Кривому Розі внаслідок удару РФ

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Новини — Неділя, 6 квітня 2025, 14:34 — Марія Ємець

Західні посольства в Україні приєднуються до трауру за українцями, загиблими внаслідок удару РФ по житловому кварталу у Кривому Розі цієї п’ятниці, серед яких багато дітей. 

Про це повідомляє "Європейська правда". 

Посольства Литви та Італії повідомили, що приспустили прапори, приєднуючись до трауру.

"Литва разом з Україною зробить максимум можливого, щоб притягнути Росію до відповідальність за всі її огидні злочини проти України", – зазначили у литовському посольстві. 

"Сьогдоні ми приєднуємося до трауру України і її народу за багатьма невинними жертвами, серед яких багато дітей, що загинули внаслідок жорстокого російського удару по Кривому Рогу… Ми поруч з Україною у пошуку шляхів до справедливого миру", – зазначили у посольстві Італії.

Приспустили прапори також перед посольствами Франції, Німеччини, Польщі.

Due to its geostrategic location, Germany functions as a hub. Therefore, the organization of military transport by rail, road, or air, the supply of food, beds, or fuel, or the security of entire convoys of vehicles must be practiced in order to have a credible deterrent effect," it was stated at the time. The Bundeswehr expressed satisfaction with "Red Storm Alpha" upon completion. "We have achieved the training objectives both at the command post and in the 2nd Homeland Defense Company," declared Chief of Staff Lieutenant Colonel Jörn Plischke at the end of September 2024.

"Засуджуємо Росію за навмисне ураження цивільних цілей, таких як дитячі майданчики і житлові будинки", – зазначили у посольстві Канади.

"Рішуче засуджуємо жахливі удари РФ по Україні, що стались останніми днями. Удари по житлових кварталах Кривого Рогу і Харкова вписуються у дуже тривожну тенденцію ударів по житлових районах", – заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

Очільниця МЗС Фінляндії Еліна Валтонен сказала, що не бачить можливості для європейських лідерів шукати діалогу з Кремлем, вказавши на трагедію у Кривому Розі.

Посол США Бріджит Брінк у реакції на нічні російські удари з 5 на 6 квітня цього разу прямо згадала у коментарях Росію – чого уникла, коментуючи удар по Кривому Рогу. 

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Війна з РФ
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