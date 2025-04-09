Украина и ЕС в рамках Совета ассоциации подписали ряд соглашений

Украина и ЕС в рамках 10 заседания Совета ассоциации подписали пять двусторонних документов.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

Украина и ЕС, в частности, подписали три финансовых соглашения. Одно из них, с Европейским инвестиционным банком, касается восстановления водоснабжения и водоотведения Украины. Еще одно соглашение ЕИБ направлено на "Программу восстановления Украины III". Третье соглашение касается финансирования централизованного теплоснабжения Украины

Кроме того, подписано соглашение между Украиной и Европейским Союзом об участии Украины в компоненте "Copernicus" и подкомпонентах "События космической погоды" и "Объекты, сближающиеся с Землей" компоненты "Осведомленность о космической обстановке" Космической программы ЕС.

В украинском правительстве пояснили, что соглашение определяет условия и принципы участия Украины в отдельных компонентах Космической программы Европейского Союза в соответствии с Регламентом (ЕС) 2021/696.

В частности, оно предусматривает ассоциацию Украины с такими частями программы:

Copernicus – европейская программа наблюдения за Землей, предоставляющая спутниковые данные для мониторинга окружающей среды, климатических изменений, управления чрезвычайными ситуациями и т.п.

Космическая погода (Space Weather Events, SWE) – мониторинг и анализ явлений в космической среде, которые могут влиять на спутники, энергосистемы и коммуникации.

Околоземные объекты (Near-Earth Objects, NEO) – отслеживание астероидов и других объектов, которые могут представлять угрозу для Земли.

"Соглашение регламентирует, что Украина будет участвовать в этих программах на условиях, аналогичных условиям для государств-членов ЕС, с некоторыми ограничениями. В частности, Украина не будет иметь доступа к компонентам безопасности программы (например, службы безопасности Copernicus)", – пояснили в правительстве.

Также предполагается, что украинские представители получат право быть наблюдателями в комитетах, которые принимают решения по этим программам, но без права голоса.

"Это сотрудничество будет способствовать развитию космических технологий в Украине, поможет украинским предприятиям интегрироваться в европейский космический рынок и будет способствовать экономическому восстановлению страны", – отметили в правительстве.

С подписанием еще одного соглашения Украина присоединилась к Договору о совместных закупках средств медицинской защиты.

Договор предусматривает возможность закупать медицинские средства противодействия путем заключения контрактов на основе процедуры совместных закупок по рамочным соглашениям и на выгодных условиях.

Для Украины участие в договоре может иметь значительный положительный эффект, особенно в условиях глобальных угроз здоровью, таких как пандемии.

9 апреля также стало известно, что Европейский Союз перечислил Украине транш кредита в размере миллиарда евро в рамках инициативы "Чрезвычайного кредита в поддержку Украины" (ERA), который обеспечивается доходами от замороженных российских активов.

А 8 апреля Украина и государства Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) – Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария – подписали модернизированное соглашение о свободной торговле.