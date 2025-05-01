Келлог заявил, что Украина готова уступить территории "де-факто", но не "де-юре"

Спецпосланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что Украина якобы готова уступить территории, захваченные Россией, "де-факто", но не "де-юре".

Об этом он сказал в эфире Fox News, передает "Европейская правда".

Келлог рассказывал о деталях встречи в Лондоне, которая состоялась на прошлой неделе и на которой присутствовали европейцы и украинцы.

"У нас было 22 конкретных условия, они на них согласились. То, чего они хотят. То, что у них есть", – отметил он.

"Первое, чего они хотят, – это всеобъемлющее и постоянное прекращение огня, которое приведет к заключению мирного соглашения. Я имею в виду всеобъемлющую морскую, воздушную, наземную инфраструктуру минимум на 30 дней", – сказал Келлог.

По его словам, эти 30 дней важны, поскольку это поможет остановить убийства, и именно этого добивается Дональд Трамп.

Отвечая на вопрос о встрече спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Москве и желании РФ получить захваченные у Украины территории, Келлог отметил, что Украина согласилась на территориальные уступки, но "не де-юре, на постоянной основе, а де-факто" – в соответствии с текущей ситуацией и фактической картой боевых действий.

"Украинцы готовы отказаться от территорий, которые заняты россиянами, не де-юре, навсегда, а де-факто, потому что россияне фактически оккупировали эту землю. Они согласились на это. ...И они сказали мне это на прошлой неделе", – сказал он.

"Они понимают, что при установлении режима прекращения огня каждая сторона останется на занятых ею позициях. Именно к этому они готовы", – отметил Келлог.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус считает, что предложения по территориальным уступкам Украины, выдвигаемые администрацией президента США Дональда Трампа для достижения мирного соглашения, заходят слишком далеко.

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